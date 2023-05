Red Bull hint op blauwroze kleurstelling voor Grand Prix van Miami

Vandaag onthult het team van Red Bull Racing de eenmalige livery voor de Grand Prix van Miami. De Oostenrijkse renstal rijdt dit jaar in de drie Amerikaanse Grands Prix met een door de fans ontworpen kleurstelling. Om de fans alvast warm te laten draaien deelt men nu in ieder geval een aantal ingestuurde designs.

Red Bull deelt voor de tweede keer in korte tijd een viertal ontwerpen voor de Grand Prix van Miami. Wat opvalt is dat in alle designs de kleuren blauw en roze terugkomen. Het team heeft hun profielfoto op sociale media ook aangepast naar een logo in deze kleuren, ook de speciale Miami-helm van Max Verstappen is voorzien van de nodige blauwe en roze tinten. Hoe de livery er precies uit ziet wordt later vandaag bekend gemaakt.