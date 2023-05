Red Bull heerst ook in pitstopklassement in Azerbeidzjan

Het team van Red Bull Racing was afgelopen weekend oppermachtig in de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Sergio Perez won de race voor zijn teamgenoot Max Verstappen. Vrijwel de gehele race heerste Red Bull, iets wat ook in de Sprint van zaterdag gebeurde. Ook in de pitlane was het team zeer sterk.

Red Bull ging er ook met de winst vandoor in het pitstopklassement. De pitcrew van de Oostenrijkse renstal wisselde de banden van Sergio Perez binnen 2,30 seconden. Red Bull was hiermee net iets sneller dan McLaren, dat team wisselde de banden van Lando Norris binnen 2,35 seconden. De top drie werd compleet gemaakt door het team van Ferrari, daar kreeg Charles Leclerc binnen 2,49 seconden nieuwe banden. Opvallend genoeg eindigde Red Bull verder niet in de top tien.