Wat viel op tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan?

De Grand Prix van Azerbeidzjan was vandaag niet het verwachte spektakelstuk. De enorme chaos bleef uit, maar er gebeurde wel veel opvallends. De zege ging naar Sergio Perez, maar achter hem waren er veel opvallende momenten. GPToday.net zet een aantal van de opvallendste momenten op een rij.

Red Bull

Red Bull Racing pakte vandaag het derde 1-2tje van het huidige seizoen. Sergio Perez schreef de wedstrijd op zijn naam en Max Verstappen kwam als tweede over de lijn. Ferrari-coureur Charles Leclerc gaf al aan dat Red Bull een klasse apart was. Kijkend naar de cijfers, kan men alleen maar concluderen dat Red Bull echt oppermachtig was in Bakoe. Verstappen reed bijvoorbeeld 342 kilometer per uur toen hij Leclerc inhaalde, de Monegask reed toen 313 kilometer per uur. Het verschil tussen Leclerc en racewinnaar Perez was ruim 21 seconden.

Het is weinig mensen waarschijnlijk opgevallen, maar Alfa Romeo was vandaag by far het zwakste team. De Zwitserse formatie begon vol goede hoop aan het weekend, maar ze verlaten Bakoe met schaamrood op de kaken. Guanyu Zhou viel uit en Valtteri Bottas werd kansloos laatste. De Fin maakte als enige coureur drie pitstops en kon op geen enkel moment echt vechten met zijn concurrenten. Alfa Romeo zal volgende week in Miami moeten toeslaan om niet te ver achterop te raken.

Ferrari

Na drie Grands Prix vol pech viel alles dit weekend de juiste kant op voor Ferrari en Charles Leclerc. De Monegask kon zijn pole position dan wel niet omzetten in een zege, maar een derde plaats was een welkome prestatie voor hem. Leclerc hield daarnaast de jagende Fernando Alonso achter zich in de slotfase. Carlos Sainz had het vrijwel het hele weekend zwaar, maar een vijfde plaats was voor hem zeker niet slecht.