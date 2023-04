FIA kort lange DRS-zone Bakoe in

Het stratencircuit in Bakoe staat bekend om zijn lange rechte stukken. Vooral het rechts stuk bij het start/finish-gedeelte van de baan is zeer lang. De FIA heeft nu ingegrepen en heeft de DRS-zone op dit punt van het circuit stevig ingekort, de andere DRS-zones blijven onaangetast.

In de voorgaande jaren konden de coureurs hun DRS openen op 347 meter na bocht 20, wat de laatste bocht is van het circuit. Dit jaar is alles anders aangezien autosportfederatie FIA de activatiezone met honderd meter heeft verschoven. De coureurs kunnen hierdoor minder lang gebruik maken van hun DRS, het rechte stuk zelf is overigens niet aangepast.

De andere DRS-zone op het stratencircuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad is niet aangepast. Deze DRS-zone begint direct na de tweede bocht. Ook de detectiepunten van deze DRS-zone is hetzelfde als in de voorgaande edities van de Grand Prix. De FIA had voorafgaand het seizoen al aangegeven dat ze de DRS-zones van de eerste vijf circuits zouden gaan aanpassen. In Bakoe is dit dus ook het geval.