'Racing Director Mekies gaat Ferrari voor AlphaTauri verlaten'

De Racing Director van Ferrari Laurent Mekies lijkt bij de Scuderia te gaan vertrekken. Volgens ingewijden zal de Fransman in Italië blijven werken, aangezien hij volgens de geruchten naar het zusterteam van Red Bull terug zal keren: AlphaTauri. De geluiden weten ook te melden dat Mekies daar naast teambaas Franz Tost zal gaan werken, waarbij een toekomstige opvolging misschien in de pijplijn zit.

Mochten de geruchten kloppen, dan zal het (in zekere zin) een terugkeer naar een oude werkgever voor Laurent Mekies betekenen. De Franse ingenieur was bij de renstal werkzaam in de jaren toen het nog de namen van zowel Minardi als Toro Rosso droeg; het zusterteam van Red Bull Racing.

De geluiden rondom Mekies zijn niet geheel verrassend, aangezien verschillende Italiaanse bronnen al wisten te melden dat de 45-jarige man uit het Franse plaatsje Tours na het ontslag van toenmalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto niet meer goed binnen het team leek te voelen. Volgens bronnen zou hem ook onder andere een terugkeer naar de FIA zijn aangeboden, een deal die hij dus weggeschoven zou hebben voor een comeback bij het team dat nu AlphaTauri heet.

Mocht Mekies daadwerkelijk de overstap naar het ándere Italiaanse Formule 1-team maken en zullen er in de aankomende jaren weinig verrassingen op het pad tegemoet komen, dan kan de Fransman misschien wel de rol van teambaas van Franz Tost overnemen.