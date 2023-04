Domenicali blij met filmproject: "Het wordt nogal ingrijpend"

Binnenkort beginnen de opnames van het filmproject omtrent de Formule 1. De film met Brad Pitt in de hoofdrol belooft een groot spektakel te worden. Hoe de film gaat eten en wat er precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Volgens Stefano Domenicali wordt het een ingrijpende onderneming.

Het project werd vorig jaar aangekondigd. Al snel werd duidelijk dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton betrokken is bij het project en dat de bekende acteur Brad Pitt de hoofdrol gaat spelen. Pitt was afgelopen seizoen aanwezig bij de Amerikaanse Grand Prix in Austin om research te doen voor de film. Hamilton sprak zich daarnaast regelmatig positief uit over het project.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali is lovend over het project. Na de nieuwe social media-strategie en de samenwerking met Netflix, is dit volgens Domenicali een nieuwe stap. Tijdens een bijeenkomst met investeerders sprak hij zich uit: "Deze film is een nieuwe tool. Binnenkort starten de opnames in Silverstone. Het wordt de eerste film die men of meer tijdens een raceweekend plaatsvindt. Het is nogal ingrijpend voor wat betreft de productie. We moeten dat wel in de hand houden, maar het is een nieuwe manier om te laten zien dat de Formule 1 nooit stopt."