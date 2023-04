Red Bull deelt onthullingsdatum speciale Miami-livery

Het team van Red Bull Racing heeft voor de drie Amerikaanse Grands Prix van dit jaar iets bijzonders in petto. De fans kunnen namelijk speciale livery's ontwerpen voor de races in Miami, Austin en Las Vegas. Deze ontwerpwedstrijd loopt al eventjes, maar Red Bull heeft nu een eerste update gedeeld.

De Grand Prix van Miami staat immers over een paar weken al op de planning. Red Bull deelt een aantal van de livery's die zijn ingestuurd door de fans, het lijkt er echter niet op dat deze kleurstellingen ook worden gebruikt. Op de drie voorbeelden is te zien dat fans veelvuldig kiezen voor felle kleuren voor de Grand Prix in Miami. Red Bull deelt daarnaast ook dat op 3 mei de Miami-livery zal worden gedeeld.

Livery update in progress ⏳ Here are a few of the most creative #MakeYourMark submissions for the #MiamiGP 🇺🇸



Watch out for the full reveal 👉 May 3rd 🔜 pic.twitter.com/9D2fBHlJ3q