Las Vegas deelt verwachte rondetijd voor aanstaande Grand Prix

Op 18 november staat de Grand Prix van Las Vegas voor het eerst in jaren weer op de kalender van de Formule 1. Het belooft een bijzondere race te worden aangezien het circuit dwars door de stad gaat en de race op zaterdagavond plaatselijke tijd wordt verreden. De organisatie deelt nu weer nieuwe informatie over het circuit.

Men heeft namelijk de verwachte rondetijd berekend. Volgens de organisatie van de Grand Prix zullen de coureurs later dit jaar een rondje gaan rijden dat ongeveer zo'n 1 minuut en 34 seconden duurt. Het circuit is 6,12 kilometer lang, maar het kent meerdere zeer lange rechte stukken. De coureurs zullen immers de wereldberoemde Strip gaan afrijden.

