Giancarlo Minardi: Beslissingen van raceleiding heeft coureurs 'in gevaar gebracht'

Giancarlo Minardi, oprichter van het bekende voormalige Formule 1-team Minardi is niet te spreken over de beslissingen die de raceleiding afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Australië gemaakt heeft. Volgens Minardi probeerde de organisatie op kunstmatige wijze een show te creëren door de rode vlag te laten zwaaien, terwijl volgens hem de safety car met gemak gebruikt had kunnen worden om de baan weer schoon te maken.

Tijdens de Grand Prix van Australië werd er maar liefst driemaal de rode vlag gezwaaid. De crashes van Alex Albon, Kevin Magnussen en vervolgens de complete chaos bij de laatste herstart betekenden dat de raceleiding zich genoodzaakt zagen om de Formule 1-auto's weer richting de pitstraat te bevelen. Volgens Giancarlo Minardi, oprichter van het voormalig Formule 1-team Minardi, heeft de sport afgelopen zondag 'een laagtepunt bereikt.'

De inmiddels 75-jarige Italiaan meent dat de teams en coureurs met de vuisten op tafel moeten slaan en duidelijkheid over de interpretatie van bepaalde regels moeten eisen: "Het was te veel. Er blijven regels opduiken die niet duidelijk genoeg zijn waardoor er van Grand Prix naar Grand Prix verschillende interpretaties gebruikt worden. Het is tijd om ‘genoeg is genoeg’ te zeggen en om duidelijkheid te vragen. De raceleiding maakte een grote fout door de grid bij de herstart door elkaar heen te halen. Dit kan grote effecten op het wereldkampioenschap hebben", zijn de duidelijke woorden van Minardi.

"Elke beslissing werd onder het woordje 'veiligheid' gerechtvaardigd, maar met deze beslissingen zijn de coureurs juist in nog meer gevaar gebracht. Ze hadden makkelijk de safety- en virtual safety car kunnen toepassen, zonder al die theater te hoeven gebruiken", sluit Minardi af.