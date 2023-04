Bizarre beelden: fans staan bijna op circuit tijdens laatste ronde GP Australië

De Australische Grand Prix kende gisteren een zeer chaotische slotfase. Na een rode vlag besloot de wedstrijdleiding de race weer te starten met een staande start met nog maar twee rondjes te gaan. Het werd een enorme chaos met veel crashes, na afloop ging het ook nog bijna mis met de fans.

De stewards riepen na de Grand Prix de organisatie naar hun kantoor. Het was namelijk zo dat de fans al op de baan stonden terwijl de coureurs de laatste ronde achter de Safety Car reden. Op de televisiebeelden was dit niet te zien, maar de organisatie zei direct sorry bij de stewards. De organisatie van de Australische Grand Prix kondigde dat ook een uitgebreid onderzoek aan.

Op beelden op sociale media is te zien hoe gevaarlijk de situatie daadwerkelijk was. De fans staan vlak achter de bandenstapels en bijna in de grindbak. Op dat moment komen de coureurs echter net langs rijden, het was dus bijna echt mis gegaan.