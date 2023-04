Wat viel op tijdens de kwalificatie in Australië?

Vandaag werd op het circuit van Albert Park in het Australische Melbourne de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Max Verstappen kreeg de pole position en Sergio Perez spinde de grindbak in. Er viel nog veel meer op, GPToday.net zet een aantal van de opvallendste zaken op een rijtje.

Het team van Mercedes worstelde in de eerste twee Grand Prix-weekenden van het seizoen met de vorm. De Duitse renstal kon niet meekomen met Red Bull Racing en verstuurde zelfs een excuusbrief naar de fans. In de Australische kwalificatie was het echter een compleet ander liedje, George Russell en Lewis Hamilton waren de voornaamste uitdagers van Verstappen. De twee Britten starten als tweede en derde, ze kunnen dan ook de aanval gaan openen. Of ze daadwerkelijk om de zege kunnen vechten is niet duidelijk, maar een dubbele podiumfinish is zeker mogelijk.

Het team van Ferrari had verwacht dit weekend beter voor de dag te kunnen komen. Dat het nog steeds niet op rolletjes loopt bij de Italiaanse renstal, is wel duidelijk. Charles Leclerc worstelde in de eerste twee kwalificatiesessies en kwam uiteindelijk niet verder dan de zevende tijd. Volgens de Monegask zat hij in zijn laatste run ook nog eens een hele sector lang vast achter Carlos Sainz. De Spanjaard start op zijn beurt op de vijfde plaats, het wordt dan ook een belangrijke race. Sainz moet zich mengen in het duel, terwijl Leclerc vooral moet hopen op een inhaalrace.

Albon

Alexander Albon was de grote verrassing van de Australische kwalificatie. De Thaise Brit was in zijn Williams de best of the rest. Albon reed in zijn Williams de achtste tijd, hiermee start hij tien plaatsen voor zijn teamgenoot Logan Sargeant. De Thai was snel in de kwalificatie. Sterker nog: hij noteerde meerdere keren een paarse sectortijd. De race is nog lang, maar tegenwoordig kan men niets meer uitsluiten. Het is dan ook geen verrassing als Albon morgen een hele berg punten pakt.