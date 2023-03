Ferrari lijkt te kiezen voor nieuw achtervleugeldesign in Jeddah

Het team van Ferrari testte in Bahrein met een opvallend design van de achtervleugel. De Italiaanse renstal heeft een achtervleugel ontworpen met slechts een enkele pilaar, in plaats van de gebruikelijke twee pilaren. Het nieuwe onderdeel werkte niet naar behoren, maar toch lijkt het erop dat men het dit weekend toch weer gaat gebruiken.

Ferrari testte tijdens de testweek en de vrije trainingen in Bahrein al met het onderdeel. Het ging echter niet goed, de vleugel was zeer beweeglijk en schudde alle kanten op tijdens de testrondjes. Tijdens de race reden zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz dan ook met de oude achtervleugel. Foto's uit de pitlane lijken te verraden dat Ferrari dit weekend wél gaat rijden met de enkele pilaar. De wagens van Sainz en Leclerc zijn opgebouwd met de achtervleugel met enkele pilaar, of Ferrari er echt mee gaat racen is nog niet duidelijk.