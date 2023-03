McLaren wil later dit jaar nieuwe windtunnel in gebruik nemen

Het team van McLaren heeft een lastige start van het nieuwe seizoen achter de rug. Op de achtergrond is men echter met nog veel meer dingen bezig, ook met een oog op de toekomst. Teambaas Andrea Stella geeft namelijk aan de dat nieuwe windtunnel waarschijnlijk in juni in gebruik zal worden genomen.

McLaren wil graag weer een stap zetten naar de kop van het Formule 1-veld. De Britse renstal moet daarvoor nog wel de nodige stappen zetten en al geruime tijd speelt een nieuwe windtunnel daarbij een belangrijke rol. De huidige faciliteiten zorgden volgens het team voor een grotere achterstand op de concurrentie, nu lijkt deze stap echter te zijn gezet.

Kalibratie

Kersvers McLaren-teambaas Andrea Stella heeft in ieder geval goed nieuws over de huidige situatie met de nieuwe windtunnel. In gesprek met Motorsport.com legt Stella de zaakjes uit: "We zijn hoopvol dat we in juni de auto in de windtunnel kunnen uittesten. Tegen die tijd zal de nieuwe wagen er ook zijn. De windtunnel is al in gebruik genomen, er is echter een proces van kalibratie nodig om de druk, kracht en snelheid te meten. Dat heeft wat aanpassingen nodig. Qua hardware is hij op orde, de windturbine werkt. Ik hoor dat vanuit mijn kantoor."

2024

Stella geeft wel aan dat de huidige auto nog niet zal worden getest in de nieuwe windtunnel. Volgens de teambaas is dit namelijk niet helemaal mogelijk: "Je hebt bij een nieuwe windtunnel een referentiemodel nodig om de correlatie en nauwkeurigheid te kunnen controleren. We hebben niet het plan om dat te doen met de huidige auto, we gebruiken daar een ouder model voor. Zo leren we dingen over de nieuwe windtunnel en hopelijk kunnen we hem inzetten voor de ontwikkeling van de 2024-auto."