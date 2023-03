Review: Netflix betert hun leven in seizoen 5 Drive to Survive

Een week voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, was het weer zover. Het door sommige verstokte F1-fans zo vervloekte Drive to Survive plaatste een nieuw seizoen op Netflix. Waar de serie in de eerste jaren nog met gejuich ontvangen werd, nam de kritiek op de 'documentaire' de laatste jaren steeds meer toe. Beelden en quotes werden op een bijna vervelende manier op de verkeerde momenten bij elkaar geëdit om saaie racemomenten en gevechten om P13 spannender te laten lijken dan ze waren. Met lichte argwaan begon ik als zelfbenoemd verstokte F1-fan dan ook aan het nieuwe seizoen. Viel het mee of viel het tegen?

Laat ik meteen met de deur in huis vallen. Wie op een journalistiek hoogtepunt van het begin van 2023, in de vorm van een documentaire over de Formule 1 (of moet ik in het Nederlands, net zoals de vervelende reclames van Viaplay, ook al 'Formula 1' zeggen tegenwoordig?), komt bedrogen uit. Het is niet zo dat alles met even goed onderbouwde argumenten en hoor en wederhoor wordt getoond. Dat neemt niet weg dat er dit seizoen wel enkele momenten tussen zaten die zelfs voor de best ingelezen F1-fans nieuwe inzichten verschaffen. Zo gaven de discussies over het aan de kant zetten van Daniel Ricciardo en de daaropvolgende transfer van Oscar Piastri naar McLaren en de bijbehorende mini-vete tussen Otmar Szafnauer en Zak Brown een leuk inkijkje in het meest spectaculaire 'silly season' dat ik me kan heugen.

Ook Günther Steiner had zich weer voor het karretje laten spannen voor enkele inzichtvolle momenten over het niet verlengen van de samenwerking met Mick Schumacher. Als het ware waande je je een vlieg op de muur in Günther's kantoortje. Al leken de quotes ook wat geforceerd herhaald met een microfoon erbij. Hierbij werd echter wel ook op een leuke manier aandacht gegeven aan hoe Mick met de druk en zijn persoonlijk falen omging, zonder dat daar meteen veel journalistieke diepgang bij kwam kijken.

Highs en Lows

Ander hoogtepunt van dit seizoen was de meeting van de teambazen in Montreal, waar Toto Wolff de spreekwoordelijke knuppel over de veiligheidsrisico's van porpoising, snoeihard in het hoenderhok gooide. De ongekende, ongemakkelijke spanning die volgde op het feit dat Toto even kenbaar maakte dat mocht er een zware crash ontstaan ten gevolge van porpoising, hij de teambazen persoonlijk een schuldgevoel ging aanpraten, was wat mij betreft prachtige televisie. Het begin van Toto's 'villain era' was wel een van de spaarzame momenten waarbij iemand die het 2022-seizoen op de voet gevolgd heeft kan denken dat hij daadwerkelijk iets nieuws voorgeschoteld krijgt.

De vraag is echter: heeft de serie wel extra diepgang en nieuwswaarde nodig? Het idee van de show was om nieuwe fans aan de F1 te binden en deze mogelijke nieuwe fans een inkijkje te geven in de spectaculaire wereld van de Formule 1. Dat daar in eerdere seizoenen tot vervelends aan toe met quotes en racemomenten voor werd gegoocheld, droeg op een irritante manier bij aan dat doel. Dit seizoen kon ik echter niet zeggen dat ik de ergernis van afgelopen seizoenen gevoeld heb. Het leek alsof de makers toch een beetje naar Max Verstappen geluisterd hadden en niet meer te veel met de beelden en interviews geschoven hadden.

Bovenstaande neemt overigens niet weg dat er ook nu weer momenten overgedramatiseerd in beeld worden gebracht. Zo wordt de crash van Guanyu Zhou, die ik in de categorie spectaculair, maar zonder erg zou scharen, wel erg overgedramatiseerd in beeld gebracht en zijn de hemeltergende stukjes met Will Buxton ook nog altijd onderdeel van de serie.

Toekomst

Ondanks dat laatste, denk ik dat het vijfde seizoen Drive to Survive de Formule 1 weer wat nieuwe fans in vooral de VS zal opleveren en heeft de serie ook dit seizoen haar doel weer bereikt. Ook ik vond dit vijfde seizoen in ieder geval het kijken waard en kan het zelfs de mensen die al langer F1-fan zijn aanraden. Je wist niet dat je ooit in je leven Günther Steiner en Mattia Binotto in een Fiat 500 langs een wijnrank in Italië wilde zien tuffen, maar geloof mij, het is het kijken waard. Daarnaast blijft het leuk om extra momenten achter de schermen mee te krijgen of ze nu deels in scène gezet zijn of niet. Al met al scoort het vijfde seizoen van Drive to Survive een zeven uit tien. Vermakelijk met enkele inzichtvolle momenten heeft dit seizoen in ieder geval levensvatbaarheid. Het is echter de vraag hoelang de serie in het huidige format nog zijn doel kan bereiken.