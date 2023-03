McLaren krijgt groen licht voor bijzondere sponsorpanelen

Het team van McLaren rijdt dit seizoen met een wel heel bijzondere manier van sponsoruitingen in de Formule 1. De Britse renstal heeft er namelijk voor gekozen om een eerder experiment te gaan uitvoeren. De nieuwe sponsorpanelen zullen te zien zijn op de wagens van Lando Norris en Oscar Piastri.

McLaren zal namelijk gaan rijden met innovatieve digitale sponsorpanelen. Dat betekent dus dat de sponsoruitingen kunnen wisselen terwijl de coureurs aan het racen zijn, het gaat dus om een soort slide show. McLaren testte vorig seizoen al met de panelen en deze zijn nu dus goed gekeurd. De innovatie is ontwikkeld door Seamless Digital en de panelen zijn tevens zeer licht. Het is de verwachting dat er meerdere uitingen van sponsor Google Chrome op de panelen zullen verschijnen.

