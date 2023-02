Nieuwe Red Bull RB19 trekt direct de aandacht

Voorafgaand de eerste dag van de wintertest in Bahrein werden de nieuwe wagens al aan de buitenwereld geshowd voor het gebruikelijke fotomoment. Het was de eerste keer dat de wagens in volle glorie aan de buitenwereld werden getoond, de nieuwe wagen van regerend constructeurskampioen Red Bull Racing trok meteen de aandacht.

Naast een kleine hoeveelheid nieuwe sponsorstickers, ROKT en Castore, vielen er een aantal dingen op aan de nieuwe RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez. Er ging namelijk veel aandacht uit naar de sidepods en de vloer van de wagen van de Oostenrijkse renstal. Deze onderdelen zijn overduidelijk verder ontwikkeld door het team, enkele details zijn namelijk volledig anders.

Red Bull was het enige team dat hun wagen niet volledig liet zijn tijdens de shakedown en het was dan ook de verwachting dat men iets verborgen hield. De sidepods van de RB19 trokken volledig de aandacht, deze zijn namelijk weer iets anders van vorm dan voorheen. Ook de belangrijke vloer heeft een aantal mutaties ondergaan waar de concurrentie waarschijnlijk weer alles van wil weten.