Nieuwe McLaren vertoont gelijkenissen met kampioensbolide Red Bull

Het team van McLaren voerde gisteren op het circuit van Sakhir in Bahreinde shakedown uit met de nieuwe MCL60. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri kregen de eerste kans om meters te maken met de nieuwe wagen. Uit de eerste foto's van de MCL60 blijkt dat deze wel heel erg veel lijkt op een andere bekende bolide.

Voorafgaand de wintertest die morgen van start gaat, ging McLaren op de dinsdag al de baan op. De Britse renstal reed een aantal rondjes en slingerde daarna een paar beelden online. Al snel merkte men op dat de MCL60 wel heel erg veel lijkt op de Red Bull RB18 waarmee Max Verstappen afgelopen jaar wereldkampioen werd.

Vooral de sidepods van de MCL60 vertonen veel gelijkenissen met die van de RB18. Verder heeft de vorm van de wagen ook veel overeenkomsten met de kampioensbolide van Red Bull. De kans is echter wel aanwezig dat de McLaren er tijdens de aanstaande wintertest er weer compleet anders uitziet. Het is immers niet vreemd dat de teams de wagen meer en meer updaten in aanloop naar de seizoenstart in Bahrein.