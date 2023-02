Wanneer onthullen de resterende teams hun nieuwe wagens?

Na een paar dagen van rust gaat het onthullen van nieuwe Formule 1-wagens vandaag weer door. Vanavond onthult het team van AlphaTauri de nieuwe wagen in het Amerikaanse New York. Het wordt een druk weekje voor de Formule 1-volger want deze week tonen ook de overige teams hun nieuwe strijdwapen.

Slechts vier renstallen (Haas, Red Bull Racing, Williams en Alfa Romeo) hebben hun nieuwe wagen al aan de rest van de wereld getoond. Het team van Alfa Romeo voerde gisteren als eerste een shakedown uit en dat betekent dat er voor de Formule 1-volger nog genoeg te ontdekken valt. Vandaag ontdekt men in welke wagen Nyck de Vries zal gaan rijden, om 23:30 Nederlandse tijd begint de launchshow.

Op maandag 13 februari is het de beurt aan twee andere teams om hun nieuwe wagen te laten zien aan de rest van de wereld. Eerst is het de beurt aan het team van Aston Martin en daarna trekt ook het team van McLaren het doek van de nieuwe wagen. Op 14 februari zal ook het team van Ferrari hun nieuwe wagen aan de rest wereld tonen. Op 15 februari volgt dan het team van Mercedes. Het onthullingsbal wordt afgesloten door Alpine op 16 februari.