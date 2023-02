Kiest Mercedes voor een nieuwe kleurstelling?

Het team van Mercedes is momenteel bezig met de laatste voorbereidingen op het aanstaande seizoen. De Duitse renstal wil dit jaar sportieve revanche nemen na een tegenvallend 2022. Ze hinten erop dat ze dit gaan doen met een opvallende kleurstelling met een compleet nieuwe kleur.

Op sociale media maakt het team de fans enthousiast met een aantal aankondigingen. Mercedes kondigde eerst een samenwerking aan met een nieuwe verfsponsor, waarna ze enkele beelden van deze werkzaamheden deelden. Op de video's en foto's waren meerdere blikken met verf te zien, één van deze blikken bevatte roze verf. Of de nieuwe wagen van George Russell en Lewis Hamilton echt roze wordt, kan men op 15 februari zien bij de launch.

