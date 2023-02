Ferrari onthult naam nieuwe uitdager

Over precies een week trekt het team van Ferrari het doek van de nieuwe wagen van Charles Leclerc en Carlos Sainz. De Italiaanse renstal wil dit jaar weer gaan meevechten om de zeges en de wereldtitel, dat gaan ze doen in een wagen die sinds vandaag ook een naam heeft.

Ferrari maakte vandaag namelijk bekend dat de wagen voor aankomend seizoen door het leven gaat als SF-23. Volgens het team verwijzen de letters SF naar de teamnaam Scuderia Ferrari en verwijst het nummer 23 naar het huidige kalender jaar, 2023. Het is de achtste keer dat Ferrari kiest voor de letters SF in de naam van de wagen het is volgens het team de vierde keer dat ze wijzen naar het jaartal.

ONE WEEK to go and our 2023 challenger finally has its name 🤩



Introducing… ✨ SF-23 ✨