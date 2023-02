Alfa Romeo gaat C43-bolide tijdens shakedown in Barcelona uittesten

De C43-bolide van het Alfa Romeo F1 Team Stake is officieel gelanceerd. Tijdens de aankondiging werd bekend gemaakt dat de Zwitserse renstal van de gelegenheid gebruik gaat maken om haar 2023-deelnemer alvast tijdens een shakedown in Barcelona uit te proberen, alvorens het team naar Bahrein afreist voor de officiële driedaagse preseasontests.

De lancering van de Alfa Romeo C43-auto is live. De Zwitserse renstal heeft gekozen voor een andere kleurencombinatie in vergelijking met voorgaande jaren; ditmaal bestaat de wagen uit een zwart-rode livery. Met coureurs Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en reserverijder Theo Pourchaire is Alfa Romeo vol vertrouwen dat het een capabel rijdersduo in handen heeft dat klaar staat om de Formule 1-punten te grijpen.

Voordat Alfa Romeo voor de uiterst belangrijke driedaagse preseasontests naar het Bahrain International Circuit zal afreizen, werd er onthuld dat er gebruik gemaakt zal worden van de kans om de C43-bolide op een circuit te leren kennen, namelijk het bekende Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is vooralsnog niet bekend gemaakt hoe de vrijdag onder de coureurs verdeeld zal worden.