'Domenicali zag last minute af van Red Bull-podium'

De launch van de nieuwe Red Bull RB19 kreeg afgelopen vrijdag veel kritiek. De show zou te langdradig zijn en zou tevens nogal ongemakkelijk zijn. Het moment waarop Formule 1 CEO Stefano Domenicali het podium werd opgeroepen, maar uiteindelijk niet verscheen zorgde voor veel vragen.

Vlak nadat werd aangekondigd dat Red Bull vanaf 2026 gaat samenwerken met Ford, werd Domenicali het podium opgeroepen door de presentator van dienst. De Italiaan verscheen echter niet op het podium en dat zorgde voor een nogal ongemakkelijk moment. Domenicali was naar alle waarschijnlijkheid wel aanwezig, maar hij besloot last minute toch niet op het Red Bull-podium te verschijnen.

Domenicali was aanwezig in New York aangezien hij eerder op de dag Ford CEO Jim Farley ontmoette toen het Amerikaanse merk de toetreding tot de Formule 1 aankondigde. Volgens ESPN besloot Domenicali op het allerlaatste moment om toch niet op het podium te verschijnen. Volgens het medium zou de Italiaan het ongepast vinden en zou het tevens een verkeerde boodschap geven aan de concurrentie van Red Bull. Het ging immers om een event van de Oostenrijkse renstal en dat zou voor opgetrokken wenkbrauwen bij onder meer Ferrari en Mercedes kunnen zorgen.