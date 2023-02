Domenicali juicht komst Ford toe: "Fantastisch voor de sport"

Afgelopen vrijdag werd tijdens de launch van Red Bull Racing bekend dat ze vanaf 2026 gaan samenwerken met Ford. De komst van de Amerikaanse autobouwer naar de koningsklasse van de autosport is groot nieuws, ook de top van de Formule 1 is er heel erg blij mee.

De komst van Ford naar de Formule 1 hing al de gehele week in de lucht. De Amerikaanse autobouwer maakte zijn komst naar de koningsklasse van de autosport op vrijdag bekend en tijdens de launch van Red Bull in New York werd ook deze deal officieel gemaakt. De reacties op deze nieuwe deal waren dan ook zeer enthousiast.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali is in zijn nopjes met de komst van Ford naar de sport. De Amerikaanse autobouwer was in het verleden ook al actief in de sport en Domenicali spreekt zich uit in een persbericht: "Het nieuws dat Ford de sport in 2026 gaat betreden is fantastisch voor de sport. We zijn blij dat we ze kunnen verwelkomen naast de geweldige motorpartners die we nu al hebben. Ford is een wereldwijd bekend merk met een buitengewone geschiedenis in de autosport. Ze zien de hoge waarde van onze sport."