Officieel: Ford stapt in 2026 de Formule 1 in

Het hing al eventjes in de lucht, maar Ford heeft zojuist bekend gemaakt dat ze de Formule 1 in 2026 weer gaan betreden. De Amerikaanse fabrikant heeft echter nog niet gezegd met welk team ze dat gaan doen, het is echter de verwachting dat Red Bull Racing deze deal straks tijdens de autolaunch bekend maakt.

In 2026 gaan er in de Formule 1 nieuwe motoreglementen gelden, de interesse daarvoor is zeer groot. Eerder maakte Audi al bekend dat ze in 2026 de sport gaan betreden en ook Honda en General Motors hebben verregaande interesse. Ford keert nu terug in de sport waar ze in verschillende vormen in het verleden al actief in waren. De laatste keer dat ze officieel aanwezig waren in de Formule 1, was in 2004 met Jaguar.

Het is de verwachting dat er later vandaag meer duidelijk wordt over de toekomst van Ford in de Formule 1. Vanmiddag presenteert het team van Red Bull Racing hun nieuwe wagen in New York en het is de verwachting dat dan de samenwerking met Ford wordt bevestigt. Dat nieuws lekte gisteravond uit via de Italiaanse media.