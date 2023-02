Las Vegas wil tot minimaal 2032 op de Formule 1-kalender staan."

Aankomend seizoen keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. De Grand Prix belooft zeer speciaal te worden aangezien het circuit dwars door het centrum van de gokstad gaat. De race staat minimaal tot en met 2025 op de kalender, maar men lijkt zich voor te bereiden op een langer verblijf.

De Grand Prix in het gokparadijs in de staat Nevada werd vorig jaar met veel bombarie aangekondigd. Het gaat om een megaproject waarbij de coureurs dwars door Las Vegas rijden en daarbij zelfs over de wereldberoemde Strip zullen gaan rijden. Het project wordt zeer serieus genomen, er werd bijvoorbeeld een stuk grond van vijftien hectare aangekocht voor de bouw van de pitlane en de paddock.

Het lijkt er inmiddels op dat men zich richt op een langdurig verblijf op de Formule 1-kalender. Volgens de lokale zender FOX5 vergadert de Clark County Commission zich binnenkort over een resolutie om de Grand Prix voor de komende tien jaar te erkennen als jaarlijks evenement. Dat zou dus gaan betekenen dat de Grand Prix tot tenminste 2032 op de Formule 1-kalender zal staan. Als de resolutie er door komt, dan hoeft de sport niet elk jaar opnieuw vergunningen en ontheffingen aan te vragen.