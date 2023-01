Eigenaren Formule 1 sturen boze brief naar FIA na 'onacceptabele' tweets

De spanningen tussen Formule 1-eigenaar Liberty Media en de internationale autosportbond FIA lopen op naar een nieuw hoogtepunt. De juridische vertegenwoordigers van Liberty Media hebben een ondergetekende brief naar de FIA gestuurd als reactie op de eerder verstuurde tweets van FIA president Mohammed Ben Sulayem.

Eerder deze week reageerde FIA president Mohammed Ben Sulayem in een uitgebreide tweet op het nieuwsbericht dat het Saudi-Arabische investeerdersfonds naar verluidt een bod van 20 miljard dollar wou plaatsen om de Formule 1 te kopen.

In zijn serie tweets tweette Sulayem onder andere dat 'elke potentiële koper wordt geadviseerd zijn gezonde verstand te gebruiken, te denken aan het algemeen belang van de sport en om met een duidelijk en duurzaam plan te komen – niet alleen met veel geld.'

As the custodians of motorsport, the FIA, as a non-profit organisation, is cautious about alleged inflated price tags of $20bn being put on F1. (1/3) — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) January 23, 2023

Op de serie tweets hebben de eigenaren van de Formule 1 – het Amerikaanse Liberty Media – nu met verrassing, verwarring en woede gereageerd. In de brief, die via Sky en de BBC is uitgelekt en vervolgens door The Race is geverifieerd, hebben de aandeelhouders gereageerd dat Sulayem te ver is gegaan. Er zou direct verwezen worden naar de tweets van Sulayem, waarin er gezegd wordt dat zijn opmerkingen 'onacceptabel' zouden zijn. Verder vermeld de brief dat de 'FIA aansprakelijk' zou kunnen worden gesteld, mocht de waarde van de Formule 1 dankzij deze rel kelderen.

De FIA heeft volgens Liberty Media’s juridische vertegenwoordigers een belangrijke, maar duidelijke grens overtreden waarin het zich alleen maar bezig zou mogen houden met de sportieve regelgeving van de sport: "Wij zijn van mening dat deze opmerkingen, gemaakt op het officiële social media-account van de FIA-voorzitter, op onaanvaardbare wijze inbreuk maken op deze rechten."

De brief sluit af met de 'hoop' dat de Formule 1 en Liberty Media niet meer in herhaling hoeven te treden. Vooralsnog heeft de FIA geweigerd om verder commentaar te leveren.