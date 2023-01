Red Bull vraagt fans om te helpen bij onthulling RB19

De Formule 1-teams zijn momenteel volop bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de wagens voor het 2023-seizoen. Langzamerhand onthullen steeds meer teams wanneer ze hun nieuwe uitdager aan de buitenwereld gaan laten zien. Het team van Red Bull Racing roept hun fans op om het team hiermee te helpen.

Red Bull roept op social media de fans op om het team te helpen bij de onthulling van de nieuwe RB19. Fans krijgen de kans om de onthulling van de RB19 zelf uit te zenden. De fans kunnen zelf kiezen wel social media-platform ze hiervoor willen gebruiken. De uitzendingen van de onthulling vinden plaats in het Engels, Spaans, Portugees, Duits en Nederlanders.

De winnende fans krijgen de kans om de onthulling van de RB19 uit te zenden, hoe deze uitzending er precies uit gaan zien is nog onduidelijk. De fans van de Oostenrijkse renstal kunnen zich hiervoor aanmelden op Red Bulls site 'The Paddock'. De RB19 wordt de wagen waarmee Max Verstappen op jacht gaat naar zijn derde wereldtitel op rij.

Help us unveil the RB19 👀 Be part of the Team by hosting your own live stream of our 2023 season launch 🤘