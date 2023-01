Ken Block (55): Master of Drifting

De autosportwereld rouwt om het heengaan van Ken Block (55), die na een ongeluk met een sneeuwscooter om het leven kwam.

De Amerikaan stond de laatste jaren vooral bekend om zijn fameuze driftvaardigheden in uiteenlopende bolides op krankzinnige, uitdagende, smalle parcours op allerlei openbare terreinen, ook wel Gymkhana genoemd. Op de X Games behaalde hij daarmee een zilveren (2006) en bronzen (2008) medaille.

Op YouTube deelde de in Long Beach geboren coureur zijn avonturen. Zijn stuurmanskansten viel ook op bij de makers van het fameuze autosportprogramma Top Gear en nodigde hem uit om te driften door de straten van London wat jaartjes terug.

Rallysport

Op de YouTube-kanalen van Hoonigan (Blocks eigen raceteam) en DC Shoes werden veel video's geüpload van zijn spectaculaire rally-avonturen op de meest gekke plekken of in bijzondere steden.

De naam DC Shoes komt van zijn opgerichte schoenenbedrijf dat hij later doorverkocht voor tientallen miljoenen. De zaak specialiseerde zich in schoeisel voor skateboarders.

Pas in 2005, een jaar na het verkoop van DC Shoes, stortte Block zich op de rallysport. In zijn debuutjaar werd hij meteen vierde in het Amerikaanse kampioenschap en eiste ook de Rookie Of The Year-award op. Hij zou de jaren daarna in deze klasse blijven hangen, maar ook een zijstap maken naar het Canadese kampioenschap en het rallycrossen.

In 2007 deed de Amerikaan voor het eerst mee aan enkele wedstrijden voor het wereldkampioenschap rally en zou dat blijven doen tot en met 2014. In 2018 komt Block nog een keer opdraven in de rally van Spanje. In totaal behaalde de waaghals 18 punten in het WRC.

In 2011 kon Block een bandentest doen voor Pirelli in de Fotmule 1 met een Toyota. Helaas kwam dat niet van de grond.

Bij een test in de simulator bleek dat Block's benen te lang waren. Hij paste wel in de cockpit, maar kon het stuurwiel niet meer volledig bewegen door zijn lange benen.

Block acteerde ook in verschillende videogames, zoals Colin McRae, Forza en Need for Speed. Dat was natuurlijk niet zomaar. Gedurfde capriolen door een stoere vent wat de jeugd aanspreekt verkoopt.

​​Tragisch ongeluk

Block stierf op 55-jarige leeftijd bij een sneeuwscooter-ongeluk in de buurt van zijn boerderij in Woodland, Utah, vandaag, op 2 januari 2023. De sheriffafdeling van Wasatch County meldde dat Block in het Mill Hollow-gebied reed toen zijn sneeuwscooter op een steile helling terechtkwam en ondersteboven op hem belandde. Block werd dood verklaard op de plaats van het ongeval.

Block laat drie kinderen en zijn vrouw Lucy achter.