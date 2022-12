"Alpine denkt betrouwbaarheidsproblemen te hebben opgelost."

Het team van Alpine kende dit jaar een allesbehalve feilloos seizoen. Fernando Alonso reed regelmatig als in zijn beste dagen, maar regelmatig einde zijn race ook vroegtijdig door betrouwbaarheidsproblemen. Om dergelijke uitvalbeurten te voorkomen in 2023 heeft Alpine nu de oplossing gevonden: een nieuwe brandstofpomp.

Alonso reed dit jaar zeer sterk maar de Spanjaard viel wel veelvuldig uit. Meer dan eens moest hij zijn wagen aan de kant van de baan parkeren met motorische problemen. Het zorgde voor de nodige frustratie bij de tweevoudig wereldkampioen die in 2023 uitkomt voor het team van Aston Martin. Opvallend genoeg liep teammaat Esteban Ocon in 2022 amper tegen motorproblemen aan.

Bij Alpine is men inmiddels opzoek gegaan naar de oorzaak van de vele pijnlijke uitvalbeurten. Men wil immers voorkomen dat Ocon en nieuwe man Pierre Gasly tegen soortgelijke problemen aanlopen. Bij Motorsport.com spreekt motorentopman Bruno Famin zich uit: 'Het probleem zat hem niet zozeer in de krachtbron zelf. Het is echter wel een feit dat we in Singapore hier problemen mee hadden. Het waren trouwens wel twee verschillende oorzaken, dat was wel gek. Alle andere problemen werden veroorzaakt door onderdelen zoals de waterpomp en de brandstofpomp. Voor 2023 hebben we goede hoop om dit op te lossen."