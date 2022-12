Lokale politiek kwaad op organisatie Nederlandse Grand Prix: "Ik ben pisnijdig"

Sinds vorig jaar staat de Nederlandse Grand Prix weer op de Formule 1-kalender. De race op het circuit van Zandvoort was een groot succes en ook dit jaar zaten de tribunes weer vol. Toch is niet alles koek en ei, in Zandvoort is er namelijk ruzie ontstaan tussen de Grand Prix-organisatie en de lokale politiek.

De discussies gaan over de zogenaamde vermakelijkheidsbelasting. De lokale politiek denkt namelijk aan deze vorm van belasting innen. Hierbij wordt er een bedrag berekend op alle toegangskaartjes. De gemeente zou namelijk de bewoners niet willen laten opdraaien voor de kosten van de Grand Prix. Begin deze maand reageerde sportief directeur Jan Lammers op de 'funtaks' bij de Telegraaf en hij was niet bepaald positief.

Lastig verhaal

De lokale politiek is niet bepaald blij met deze uitspraken van Lammers en de houding van de organisatie van de Grand Prix. Jerry Kramer van de lokale partij Jong Zandvoort reageerde bij De Telegraaf: "De leiding van de Dutch Grand Prix moet beseffen dat ze ons keihard nodig hebben. Op deze manier wordt het een lastig verhaal. Als gemeente maken we elk jaar kosten voor de Formule 1, dat gaat om zo'n zes ton. Op deze manier sta ik er niet achter om dit bedrag weer te investeren. Onlangs hebben we ons als oppositie weer achter de vermakelijkheidsbelasting geschaard. De Dutch Grand Prix kan er niet zomaar vanuit gaan dat we ze sponsoren."

Pisnijdig

Kramer is tevens niet bepaald te spreken over de communicatie tussen de lokale politiek en de organisatie van de Dutch Grand Prix. De politicus van Jong Zandvoort is op zijn zachts gezegd nogal kwaad: "Ik ben daarover pisnijdig. Het lijk erop dat de Dutch Grand Prix-directie een verdeel en heers-strategie toepast. Ze nodigen de oppositiepartijen uit om ze dan in stelling te brengen tegenover het college. Ze negeren de wethouder en de burgemeester. Het is heel erg droevig. Ze moeten zich beseffen dat ze hiermee de toekomst van de Grand Prix op het spel zetten."