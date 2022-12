Organisatie Dutch Grand Prix niet blij met 'funtaks' plannen gemeente Zandvoort

Gisteren werd bekend dat de Nederlandse Grand Prix tot tenminste 2025 op de Formule 1-kalender zal staan. De reacties op het nieuws waren zeer positief en ook vanuit de lokale politiek kwam er ook een reactie. Het college van de gemeente Zandvoort zou namelijk denken aan een zogenaamde vermakelijkheidsbelasting.

Volgens de Telegraaf denkt het college namelijk aan een soort belasting waarbij er een bedrag wordt berekend op alle toegangskaartjes. De gemeente liet aan de Telegraaf weten dat ze de inwoners niet willen laten opdraaien voor de kosten van de Grand Prix. Men laat daarom weten dat er wordt gekozen voor deze vorm van belasting zodat het geen invloed heeft op de exploitatie van de Grand Prix.

Funtaks

De organisatie van de Grand Prix is vanzelfsprekend niet te spreken over het plan van het college van de gemeente Zandvoort. In De Telegraaf reageert sportief directeur Jan Lammers op het plannetje: "Zo'n funtaks zouden we moeten gaan verhalen op onze bezoekers en dat willen we natuurlijk niet. Het voelt een beetje alsof de gemeente wil meeliften op ons succes."

Gezond verstand

De organisatie van de Dutch Grand Prix kan zich duidelijk niet vinden in het plan. Lammers is er nogal duidelijk over en vervolgt zijn verhaal: "Dit terwijl Zandvoort er nu beter voorstaat dan ooit. De economische spin-off-cijfers spreken voor zich en de ondernemers en de inwoners van Zandvoort hebben de continuering van de Formule 1 hier hoog in het vaandel staan. Dan lijkt mij dit de manier om zo met elkaar om te gaan. Ik hoop dat het gezonde verstand wordt gebruikt. Als geboren en getogen Zandvoorter ga ik ervanuit dat ze tot bezinning komen en dat ze begrijpen dat dit geen goed idee is."