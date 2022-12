Ferrari trekt op Valentijnsdag doek van nieuwe wagen

Het team van Ferrari heeft bekend gemaakt wanneer de fans in 2023 kennis kunnen gaan maken met de nieuwe uitdager voor het aankomende seizoen. In navolging van Aston Martin heeft Ferrari nu onthult wanneer ze het doek gaan trekken van de nieuwe wagen van Carlos Sainz en Charles Leclerc.

Op sociale media deelt Ferrari dat ze het doek trekken van hun nieuwe wagen op 14 februari. Aangezien dit Valentijnsdag is, begeleidt men de onthulling met de tekst: "Are you ready to fall in love?" Ferrari werd dit jaar tweede in het constructeurskampioen en wil volgend jaar wederom de degens kruisen met Red Bull Racing.