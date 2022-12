'Ford denkt aan samenwerking met Red Bull'

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Het team van Red Bull Racing gaat dan zelf hun krachtbronnen maken met hun motorentak Red Bull Powertrains. De kans is echter aanwezig dat de motoren een andere naam krijgen, onder andere Ford zou interesse hebben.

Red Bull reed tot vorig seizoen met motoren van Honda. De Japanners verlieten de sport echter na 2021, wel maakt men nog steeds de motoren voor Red Bull en AlphaTauri. Eerder deze week werd duidelijk dat Honda zich had ingeschreven voor het nieuwe motorreglement dat in 2026 gaat gelden. Een hernieuwde samenwerking met Red Bull lijkt niet geheel logisch aangezien men de motoren geheel zelfstandig kan gaan produceren met Red Bull Powertrains.

Badgen

Wel kan Red Bull een samenwerking aangaan met een nieuwe motorpartner. De krachtbronnen worden dan nog steeds gebouwd door Red Bull Powertrains maar worden in dat geval simpelweg voorzien van een andere naam. Eerder gingen er al geruchten rond over interesse van Hyundai op dit gebied. Maar het lijkt er nu ook dat er nog een geïnteresseerde is voor dit zogenaamde badgen.

Financiële samenwerking

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat het grote Amerikaanse automerk Ford tevens interesse heeft in een samenwerking. Het zal dan alleen gaan om een financiële samenwerking en niet om een technische samenwerking. De mogelijke badgepartner kan dan op onder andere PR-gebied profiteren van de deal. Tevens zou Ford interesse hebben in de deal omdat de Formule 1 steeds populairder wordt in de Verenigde Staten.