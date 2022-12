FIA verwijderde al 2400 toxische berichten met behulp van AI-systeem

De FIA en de Formule 1 zijn dit jaar hard bezig met campagne voeren tegen haatreacties op sociale media. De teams en coureurs werken mee aan deze acties en de FIA heeft besloten in te grijpen bij toxische reacties op de sociale kanalen. Samen met een AI-bedrijf zijn er al de nodige acties ondernomen.

Autosportfederatie FIA maakte eerder dit jaar bekend dat ze de handen ineen hadden geslagen met het bedrijf Arwen.AI. Samen wilde men toxische haatberichten aan en werden de accounts geblokkeerd en de berichten verwijderd. Hoe dat ging was nog niet bekend maar de FIA kwam eerder deze week met een update.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem maakte zich sterk voor de samenwerking met Arwen.AI en hij deelde dan ook een update over de zaak. Tijdens de FIA General Assembly op vrijdag deelde Ben Sulayem het laatste nieuws over de actie met AI. Volgens Ben Sulayem en de FIA zijn er sinds de start van de samenwerking al 2400 toxische haatberichten geblokeerd met behulp van het AI-systeem. In de toekomst gaat de FIA samenwerken met meer sportbonden en ook de Europese Unie om dit probleem op te lossen.