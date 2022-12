Hungaroring kondigt grote verbouwingen aan

Steeds meer old skool-circuits op de Formule 1-kalender moeten meebewegen met de huidige tijd. Eerder werden er al werkzaamheden aangekondigd in Spa-Francorchamps, nu gaat men ook op de Hungaroring aanpassingen doorvoeren. Volgens de circuitdirecteur wordt er binnenkort gestart met grootschalige werkzaamheden aan de baan nabij Boedapest.

De Hungaroring staat sinds 1986 op de Formule 1-kalender en is in de tussentijd uitgegroeid tot één van de populairste circuits van de kalender. De faciliteiten van het circuit zijn echter verouderd en dat betekent dat men aan de bak moet. Onder andere het elektriciteitsnetwerk van het circuit, de hoofdingang en de faciliteit voor de ontvangst van de bezoekers worden aangepast. Tevens komen er een café en een winkel voor de fans.

Infrastructuur

Circuit CEO Zsolt Gyulay ziet dat er steeds meer nieuwe circuits met moderne faciliteiten op de Formule 1-kalender verschijnen. Bij Motorsport.com spreekt de Hongaar zich uit: "We mogen niet vergeten dat de infrastructuur op andere banen van een veel hoger niveau zijn dan bij ons. Dankzij het strategische ontwikkelingsprogramma zijn we in staat om op korte termijn al met hen te concurreren. Op die manier kunnen we de Formule 1 behouden en nog jaren de aandacht op ons land vestigen."

Populariteit

De Hongaarse Grand Prix hoeft voorlopig echter niet te vrezen voor zijn plekje op de Formule 1-kalender. De race is nog steeds zeer populair, Gyulay bevestigt dat: "Het laat niet alleen zien dat de coureurs, maar ook de fans van ons circuit houden. De cijfers van 2022 bewijzen dat dan ook. Op zondag hadden we 100.000 toeschouwers, over vier dagen hadden we er 290.000. De race was al in april uitverkocht. Nu is dat al het geval in december."