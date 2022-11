Ben Sulayem ontkent dat Rao budgetcap-informatie lekte

Er was dit seizoen veel te doen omtrent de budgetcap-straf voor het team van Red Bull Racing. Voordat de zaak aan het rollen werd gebracht beschikte andere teams al over vertrouwelijke informatie. Onder andere het team van Mercedes had veel informatie maar volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem is een voorkeursrol onzin.

Over de hoeveelheid informatie die men bij Mercedes had ontstond de nodige ophef. De Duitse renstal had veel nogal vertrouwelijke informatie tot hun beschikking. Red Bull-adviseur Helmut Marko was des duivels en hij vermoedde dat er iets niet in de haak was. Hij wees naar de mogelijke betrokkenheid van FIA-kopstuk Shaila-Ann Rao. Rao werkte in het verleden bij het team van Mercedes.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem verwijst de woorden van Marko naar het rijk der fabelen. Tegenover Motorsport.com spreekt Ben Sulayem zich uit: "Ze is interim-secretaris-generaal. Maar wat betekent interim? Shaila-Ann was een enorme steun voor mij. Als ze belangrijke beslissingen voorbereidt, dan zie je hoe intelligent ze is. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze Mercedes-fan is. Ik zal eerlijk zijn en mijn mening geven. Toen we de straffen uitdeelden zei ze dat het enigszins streng van mij was. Ik keek daarvan op want ze werd beschuldig Mercedes-fan te zijn maar ze zei dat Red Bull te streng werd gestraft."