'Sky Sports en Red Bull met elkaar om tafel na boycot'

Anderhalve week geleden besloot het team van Red Bull Racing over te gaan tot een boycot jegens Sky Sports. De boycot zorgde voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen en was een gevolg van een aantal uitspraken van pitreporter Ted Kravitz. Beide partijen proberen het geschil op te lossen.

De boycot werd in het leven geroepen nadat Kravitz in Austin een aantal opvallende uitspraken deed over de wereldtitel van Max Verstappen in 2021. Verstappen zag dit als de druppel die de emmer deed overlopen en hij ging over tot een boycot, zijn team Red Bull volgde zijn standpunt. Niet alleen de Britse tak van Sky Sports kreeg een boycot aan de broek, ook de Italiaanse tak en de Duitse tak werden geboycot.

In Mexico gaf men al aan dat de boycot slechts voor dat weekend gold. Maandag meldde het Britse Sports Mail dat er op die dag een overleg plaatsvond tussen Sky Sports-kopstukken en afgevaardigden van Red Bull Racing. Naar verluid wordt er ook aankomend weekend in Brazilië overleg gepleegd, Kravitz en Red Bull-teambaas Christian Horner gaan daar om tafel. Het is dan ook de verwachting dat men aankomend weekend weer met Sky Sport praat.