Video: Red Bull schiet promotiemateriaal in Las Vegas

Aankomend seizoen reist de Formule 1 voor het eerst in jaren weer af naar Las Vegas. Naar de Grand Prix dwars door het centrum van het gokparadijs wordt reikhalzend uitgekeken. Men is dan ook druk bezig met het maken van de nodige promotie. Ook Red Bull Racing zit niet stil.

Aankomend weekend vindt er in Las Vegas al de zogenaamde Launch Party plaats en kan men kennis maken met het Formule 1-geweld. Red Bull is al aanwezig in Las Vegas en is bezig met het schieten van promotiemateriaal, zo blijkt uit beelden op sociale media. Te zien is hoe een Red Bull-wagen met het startnummer van Sergio Perez over de wereldberoemde Strip rijdt.

Red Bull filmed something tonight in the streets of Las Vegas! And apparently, it was with car #11 👀



📸: 86face (ig) | in their caption, this user seems to have suggested it was Checo in the car. I have asked for clarification already but hadn't gotten an answer yet. pic.twitter.com/PUb90ywSDr