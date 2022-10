Mercedes eert overleden werknemer tijdens Mexicaans GP-weekend

Het team van Mercedes rijdt dit weekend met een lichtelijk aangepaste livery in Mexico. De reden hiervoor is zeer verdrietig, de Duitse renstal eert dit weekend namelijk een overleden werknemer. Op de voorzijde van de wagens van Lewis Hamilton en George Russell prijkt dit weekend zijn naam.

Mercedes rijdt dit weekend rond met de naam van de jonge mechanisch engineer Anthony Lane op de auto. Lane werkte sinds 2019 bij het team van Mercedes nadat het opleidingstraject van het team had doorlopen. Lane overleed vorige week en Mercedes eert hem dit weekend met het mooie symbool.

Last weekend, we sadly lost our colleague and friend, Anthony Lane. A talented young Mechanical Engineer at Mercedes-AMG HPP, Anthony joined our family in 2019 on the graduate scheme.



We’ll be running his name on the car this weekend in his honour ❤️ pic.twitter.com/0OyPJb4Jjq