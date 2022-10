'Red Bull ontvangt dubbele straf voor overschrijden budgetcap'

De rel omtrent het overschrijden van de budgetcap door Red Bull Racing in 2021 houdt de Formule 1-wereld al weken bezig. Het lijkt er nu op dat Red Bull en de FIA een overeenkomst hebben gesloten en dat de Oostenrijkse renstal een dubbele straf kan verwachten.

Het nieuws rondom het overschrijden van de budgetcap door Red Bull Racing lekte voorafgaand de Grand Prix van Singapore uit. Na een week vol speculatie bevestigde de FIA de overschrijding. In de weken daarna zaten de FIA en Red Bull met elkaar om tafel om de zaak te bespreken en om tot een strafmaat te komen.

Nu lijkt het erop dat het Oostenrijkse team en de autosportfederatie elkaar hebben gevonden. Gisteravond laat meldde de Telegraaf namelijk dat er een overeenkomst is gesloten. De krant meldt namelijk dat er een sportieve en een financiële straf in het vat zitten. Waarschijnlijk krijgt Red Bull een boete voor de overschrijding van de budgetcap. Op het sportieve vlak houdt de straf waarschijnlijk in dat ze tijd in de windtunnel moeten inleveren. Het is de verwachting dat de FIA later vandaag met een statement naar buiten zal komen over de slepende zaak.