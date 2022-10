Ferrari ziet topsnelheid als beschermmiddel van Red Bull

Het team van Ferrari kan dit seizoen regelmatig de degens kruisen met Red Bull Racing in de kwalificaties. In de races is het echter een ander verhaal en is Red Bull veel sterker. Laurent Mekies is van mening dat de topsnelheid van de Red Bulls een prima beschermingsmiddel is voor het team.

Red Bull kroonde zich afgelopen weekend in Austin tot constructeurskampioen. De Oostenrijkse renstal zag hun stercoureur Max Verstappen winnen en dankzij die zege was de titel voor het team een feit. Verstappen moest zich naar voren vechten in Austin en dat lukte wonderbaarlijk goed, de topsnelheid van de Red Bull deed zijn werk.

Beschermmiddel

Bij Ferrari ziet men ook dat de Red Bulls tijdens de race zeer sterk voor de dag komen. Sportief directeur Laurent Mekies ziet dit als het grote wapen van Red Bull. In gesprek met Motorsport.com legt Mekies de zaak uit: "Hun topsnelheid is echt een goed beschermmiddel. Wij moeten altijd een goede balans vinden tussen de algehele rondetijd en de topsnelheid van onze auto. In Austin had Red Bull simpelweg meer racepace, net zoals ze dat in de meeste andere races hadden dit jaar."

Sainz

Mekies had grootste verwachtingen van dit weekend en de Fransman verwachtte zelfs dat zijn coureurs de Red Bulls konden uitdagen. Ferrari-coureur Carlos Sainz begon de race op de pole position maar hij werd in de eerste bocht uit de race getikt door George Russell. Mekies baalde: "Zoiets gebeurt niet zo vaak. Het was heel erg teleurstellend aangezien onze snelheid en die van Red Bull en Mercedes heel dicht bij elkaar lagen. Het zou leuk zijn geweest om Carlos te zien vechten met die teams."