FIA neemt maatregelen na chaotische Japanse Grand Prix

De FIA heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de zeer chaotische Japanse Grand Prix van twee weken geleden. De race op het circuit van Suzuka zat bomvol met opmerkelijke momenten en de autosportbond kondigde een onderzoek aan. De resultaten daarvan zijn vandaag naar buiten gekomen.

De FIA kondigde na een dringend advies van de coureurs een onderzoek aan naar het incident waarbij Pierre Gasly een bergingsvoertuig tegenkwam op het kletsnatte circuit. De FIA heeft nu besloten om de teams op de hoogte te stellen van de aanwezige bergingsvoertuigen zodat men dit kan doorgeven aan de coureurs. Tevens gaat race control via een monitoring window kijken naar de status van de auto's op de baan tijdens een Safety Car-fase.

De FIA neemt ook een aantal andere maatregelen om veel onduidelijk te voorkomen. Men heeft namelijk besloten dat Niels Wittich de wedstrijdleider is voor de laatste vier races, het roulatiesysteem is dus even aan d kant geschoven. Ook worden de regels over het aantal punten dat men uitdeelt na een ingekorte race, zoals in Japan, verduidelijkt. De regels worden herschreven waardoor men de regels duidelijker kan toepassen.