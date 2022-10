Hoe geld Toyota niet gelukkig maakte

Voor 2021 hoefde geen enkel team bonnetjes in te leveren bij het overkoepelende autosportorgaan om aan het maximale budget te voldoen. Oneindig serveren van kaviaar en champagne bij GP-weekenden was absoluut geen issue.

In de jaren '00 werden zelfs honderden miljoenen uitgegeven, door bijvoorbeeld Ferrari en McLaren in de strijd om de troon. Het budget steeg tot duizelingwekkende proporties. De FIA probeerde de kosten te reduceren, maar tevergeefs.

Zonder veel geld was je dus bij voorbaat kansloos. Met die gedachte in het achterhoofd besloot Toyota eind jaren '90 de top van de koningsklasse te bestormen en wilde wedijveren met Ferrari en McLaren. Kosten, noch moeite werden bespaard na de aankondiging in 1999 om deel te nemen in de eliteklasse. Het grootste automerk ter wereld bracht de F1-tak onder in Keulen (Duitsland).

Drie jaar later, in 2002, stonden dan voor het eerst twee Toyota's aan de start bij de openingsrace in Australië. Het debuutseizoen liep uit op een fiasco ondanks het grootste kapitaal van het gehele veld. Dat niet alles gelijk op rolletjes liep, was ook te begrijpen. Maar er moest wel snel vooruitgang geboekt worden.

De grote financiële injectie wierp eindelijk zijn vruchten in 2005. Met ervaren coureurs Ralf Schumacher en Jarno Trulli kende de formatie - op de eerste race na - een beresterk begin met twee tweede plaatsen, een derde plaats en aardig wat puntenfinishes. Na de zesde wedstrijd in Spanje stond Toyota zelfs op de tweede plek in het teamklassement. Uiteindelijk werden de Japanners vierde.

Het resultaat in 2005 bood hoop, maar misschien ook wel ijdele hoop. Aan de top komen was geen gemakkelijke opgave en dat bewees de geschiedenis al meerdere keren. Ferrari moest 21 jaar wachten op de rijderstitel. Michael Schumacher en co. verloste de Scuderia in 2000 van deze pijnlijke droogte.

Vol goede moed begon Toyota in 2006, maar de Japanse autofabrikant kon de stijgende lijn niet doortrekken en de jaren daarna was het vaak ook meer slecht dan goed. Het resultaat van 2005 werd niet meer geëvenaard.

In 2009, met drie poles en dertien podia in de pocket, verliet het team uit Keulen de Formule 1 vanwege de kredietcrisis. Met uitgaven in de miljarden was de oogst zonder enige overwinning erg pover.

Ironisch was dat in het laatste jaar van Toyota een debuterend team - dat bijna geen cent te makken had om door te ontwikkelen - het kampioenschap won bij rijders en constructeurs. De renstal van Brawn had de inboedel van Honda overgenomen en liet zien dat een groot budget niet heilig was in een geldverslindende sport voor succes. Vakmanschap en teamwork maakten uiteindelijk het verschil. Cash is not always king!