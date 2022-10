Budgetlimiet eist dat Ferrari en Mercedes per direct stoppen met ontwikkeling

Ferrari en Mercedes hebben besloten om per direct te stoppen met het ontwikkelen van hun auto voor 2022. Doordat Max Verstappen al kampioen is en Red Bull de constructeurstitel ook gaat winnen, zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto dat een nieuwe vloer in Suzuka de laatste ontwikkeling was omdat het team het volledige budget van 2022 heeft opgemaakt.

Dat is geen goed nieuws voor het team uit Maranello, want de nieuwe vloer loste Ferrari's probleem van overmatige bandenslijtage niet op - een probleem dat voortkwam uit de extreme porpoising waar het team eerder dit jaar last van had. Leclerc merkt dat de banden ook in Japan problemen veroorzaakten: "We zijn erg sterk om de banden op te warmen, maar na drie tot vier ronden vernietigen we ze gewoon."

Binotto zegt echter dat de updates aan de nieuwe vloer werken: "De gegevens die we hebben verzameld, bevestigen de ontwikkelingsstap."

Mercedes W13 te zwaar

Mercedes zal na de volgende race in Austin stoppen met het ontwikkelen van het 2022-auto. Technische baas Andrew Shovlin: "Het is onze laatste stap op aerodynamisch vlak. Er zijn ook een paar dingen waar we gewicht uit componenten hebben gehaald, waardoor de auto hopelijk dichter bij de gewichtslimiet komt. Bij elke stap hebben we meer en meer geleerd en die kennis kunnen we meenemen naar volgend jaar."

Ook het Duitse team heeft naar verluidt al haar geld voor ontwikkeling opgemaakt en zit dus aan het einde van het budgetplafond voor 2022.