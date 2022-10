Porsche na mislukken Red Bull-deal: "Wij gaan door met onze F1-plannen"

Porsche houdt vol dat het zijn plannen om in de Formule 1 te stappen niet heeft opgegeven. Toen de gesprekken met Red Bull onlangs instortten - omdat Porsche meer dan 50 procent van het team wilde kopen - gaven insiders aan dat de Duitse autofabrikant in plaats daarvan naar Williams of McLaren zou kunnen kijken.

Diverse media maakten echter melding dat Porsche in feite zijn F1-ambities helemaal had laten vallen voor de start van de nieuwe motorvoorschriften in 2026. Nu de deadline van half oktober van de FIA ​​voor 2026-toetreders nu nadert, bevestigde Porsche CFO Lutz Meschke: "Formule 1 blijft een interessante raceserie voor ons. We kijken of er andere haalbare opties zijn.

"Maar we laten ons niet onder druk zetten om een ​​beslissing te nemen waar we niet van overtuigd zijn."

Er wordt zelfs aangenomen dat de FIA ​​Porsche heeft verteld dat de naderende deadline van 15 oktober voor 2026 enige flexibiliteit kan bevatten.

Hyundai en Ford loeren op F1-entree

De ineenstorting van de Red Bull-Porsche-gesprekken was een teleurstelling voor de autoriteiten van de sport, maar de positieve kant zijn de geruchten dat Hyundai en Ford mogelijk ook kijken naar mogelijke F1 plannen.

"Het enige wat ik kan zeggen is dat de Formule 1 op dit moment booming is, dus het is een logische stap voor elke fabrikant om erover na te denken om mee te doen", zei Red Bull's Helmut Marko.

"Er zijn enkele fabrikanten, niet alleen Duitse, die hier ook interesse in hebben."