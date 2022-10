Shovlin redelijk tevreden: "Maar onze ochtend was niet goed"

Het team van Mercedes kende in Japan een aardige vrijdag. De Duitse renstal sloot de dag af met de twee snelste tijden in de tweede vrije training. George Russell noteerde immers de snelste tijd en Lewis Hamilton was net iets langzamer. Ondanks de vertekende resultaten door het weer is men wel tevreden.

De vrijdag op het circuit van Suzuka werd verreden onder zeer natte omstandigheden. De verwachtte neerslag was genomen en zorgde voor voorzichtigheid bij de teams. In de eerste vrije training werden er maar weinig rondjes verreden terwijl bijna iedereen de baan op ging tijdens de tweede sessie. Mercedes liet zich daarin zien.

De Duitse regerend constructeurskampioen denkt echter dat ze in droge omstandigheden tijd moeten toegeven op de concurrentie. Trackside engineering director Andrew Shovlin sprak zich tevreden uit in een persbericht: "Onze ochtend was niet goed, we misten de beste momenten voor onze runs. Het liet ook zien dat we momenteel worstelen met grip aan de achterkant en met de temperaturen van de banden. Voor de tweede vrije training hadden we de setup wat aangepast en dat zorgde ervoor dat de auto er veel beter uit zag."