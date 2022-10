Pirelli-test geschrapt vanwege neerslag in Suzuka

Het was vandaag de bedoeling dat bandeleverancier Pirelli zou gaan testen met de nieuwe banden voor aankomend seizoen. Tijdens de tweede vrije training in Japan zouden alle teams de beschikking krijgen over de nieuwe compounds. Door de regen is er nu echter een streep gezet door deze test.

Tijdens de eerste vrije training kwam het al met bakken uit de hemel in Japan. Het was dan ook hoogstens onwaarschijnlijk dat de Pirelli-test door zou gaan. Zo'n 20 minuten voor aanvang van de sessie maakte wedstrijdleider Eduardo Freitas bekend dat de test inderdaad niet doorgaat, vermoedelijk zal deze nu worden verschoven naar Mexico. Waarschijnlijk duurt de sessie wel alsnog anderhalf uur.