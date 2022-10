Saoedische minister maakt zich geen zorgen over veiligheid: "Er is overal chaos"

Sinds vorig seizoen rijdt de Formule 1 in Saoedi-Arabië. De Grand Prix op het stratencircuit van Jeddah stond begin dit seizoen voor de tweede keer op de kalender. Het scheelde echter maar weinig of de race was niet doorgegaan. Vlak bij het circuit werd een aanslag gepleegd maar volgens de lokale minister van sport was er maar weinig aan de hand.

De vrijdag in Saoedi-Arabië verliep eerder dit jaar zeer chaotisch. Op ongeveer vijftien kilometer van het circuit werd een aanslag gepleegd op een olieopslag van Aramco. De rookwolk was boven het circuit te zien en tot diep in de nacht vergaderden de coureurs over het wel of niet doorgaan van de Grand Prix. Uiteindelijk gingen de coureurs gewoon van start maar het werd wel duidelijk dat er twijfel was.

Beveiliging

De Saoedische minister van sport, Prins Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, was afgelopen weekend te gast in Singapore en daar besprak hij de kwestie tegenover Reuters: "De meeste zorgen gingen eigenlijk over de beveiliging. We hebben toen gesproken met alle teambazen en ik heb persoonlijk gesproken met alle coureurs. We hebben het over alle issues gehad en we hadden en hebben een open dialoog met hen."

Silverstone

Maar Al-Faisal denkt niet dat dreigingen alleen kunnen voorkomen bij de Grand Prix in zijn land. De Saoedische minister verwijst bijvoorbeeld naar het protest op de baan in Silverstone: "Als je naar de wereld van vandaag kijkt, dan zie je dat er overal chaos is. We moeten daar doorheen vechten. Er is niet echt een plek waar je heen kan gaan met de zekerheid dat er niets gebeurt, van mass shootings tot oorlogen en andere dingen die momenteel plaatsvinden."