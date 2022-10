Ook Ferrari vraagt om transparantie bij budgetcap-zaak Red Bull

De Formule 1-wereld houdt zich momenteel bezig met de rel omtrent Red Bull Racing. Gisteren meldden meerdere media dat de Oostenrijkse renstal vorig jaar de budgetcap heeft overschreden. Red Bull maakt zich geen zorgen maar bij de concurrentie heerst de nodige onvrede. Ook het team van Ferrari is woest.

Gisteren barstte de bom nadat La Gazzetta dello Sport en Auto, Motor und Sport meldden dat twee teams de budgetcap hadden overschreden in 2021. De namen van Red Bull en Aston Martin werden genoemd. Red Bull haalde zijn schouders op maar de concurrentie reageerde als door een adder gebeten. Het wantrouwen jegens Red Bull is inmiddels gegroeid.

Streng beleid

Ook het team van Ferrari doet nu een duit in het zakje. Sportief directeur Laurent Mekies spreekt zich ernstig uit over de zaak in gesprek met Sky Italia: "Het is een heel ernstige zaak. We verwachten dan ook een streng beleid en volledige transparantie van de FIA. We vertrouwen ze voor de volle honderd procent. Als dit waar is, dan heeft dit verstekkende gevolgen."

Transparante competitie

Mekies legt al zijn vertrouwen in autosportfederatie FIA. De sportief directeur van de Italiaanse renstal wil weten met welk bedrag de budgetcap is overschreden. "We nemen deze zaak heel erg hoog op en we verwachten dan ook dat de FIA doortastend gaat handelen. Ik de laatste maanden heeft de FIA zich krachtig gemanifesteerd dus we vertrouwen volledig ze. We willen een transparante competitie met regels die voor iedereen hetzelfde zijn."