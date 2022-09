Zuid-Afrika blijft proberen F1-race binnen te halen

De verwachte terugkeer van Zuid-Afrika op de Formule 1-kalender voor 2023 is mislukt vanwege financiële redenen. Veel insiders hadden verwacht dat F1-CEO Stefano Domenicali succesvol zou zijn om Kyalami aan de kalender van volgend jaar toe te voegen, maar het evenement ontbreekt op de officiële kalender voor 2023.

"De reden is dat de door de F1 benoemde lokale promotor de financiële garanties niet kon waarmaken", zegt Anton Roux, president van Motorsport South Africa (MSA) en lid van de FIA Senaat. "Het hele probleem hier is niet de schuld van de FIA, F1, MSA of de regering. Het was puur omdat de lokale promotor niet kon leveren", vertelde hij aan News24.

"We moeten nu de lokale promotor vervangen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we op de kalender van 2024 staan."